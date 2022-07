Gemeente schrapt parkeerstrook in Kasteelstraat: “Voldoende parking in Rik De Rycklaan”

TemseVanaf 1 augustus wordt er in de Kasteelstraat in Temse een parkeerstrook geschrapt. Dit is nodig omdat er tijdelijk tweerichtingsverkeer komt tijdens de werken aan het kruispunt met de Fonteinstraat. Na afloop van deze werken blijft de situatie echter gehandhaafd.

In de gemeenteraad vroeg Bert Bauwelinck (Tesamen) naar de plannen om het parkeren langsheen de Kasteelstraat te herzien. Dit was namelijk aangekondigd bij de aanleg van de nieuwe parking in de Rik De Rycklaan. Deze parking blijft momenteel grotendeels onbenut omdat bezoekers van het Vita Scheldebad liever zo dicht mogelijk bij de ingang parkeren. Volgens schepen van mobiliteit Lieve Truyman (N-VA)komt daar binnenkort verandering in. Vanaf 1 augustus zal er namelijk langs één kant van de straat de parkeerstrook worden geschrapt. “Op 1 augustus starten namelijk de werken aan het kruispunt met de Fonteinstraat en Sint-Jorisstraat”, legt ze uit. “Vanaf dan is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk langs het kruispunt en wordt de Kasteelstraat tijdelijk terug tweerichting gemaakt. De parkeerstrook langs de kant van de Parklaan wordt geschrapt zodat auto’s rechtsomkeer kunnen maken.”

Definitief geschrapt

De werken duren tot eind december maar ook na afloop van de heraanleg van het kruispunt zal er slechts langs één kant een parkeerstrook behouden blijven. “We handhaven de situatie en gaan tijdelijk bloembakken plaatsen”, zegt Truyman. “In de toekomst willen we hier inzetten op ontharding. Er is voldoende parkeergelegenheid in de Rik De Rycklaan en met de nieuwe voetgangersbrug kan men veilig de weg oversteken. Zolang er langs twee kanten geparkeerd mag worden in de Kasteelstraat zal de nieuwe parking immers altijd onderbenut blijven.”

Volledig scherm © Google

Geen doorsteek meer

De doorsteek bovenaan de brug komende van de Wilfordkaai werd intussen afgesloten met nadar en het kort stukje pad werd opgebroken. Bert Bauwelinck begrijpt niet waarom voetgangers en fietsers nu verplicht via de nieuwe parking en voetbrug worden geleid. Volgens schepen Truyman is dit om veiligheidsredenen. “We hebben bekeken of er een zebrapad op deze plek kon worden aangelegd in de Rik De Rycklaan maar zowel onze eigen dienst mobiliteit als het studiebureau en de politie hebben negatief advies gegeven. Op een helling van de brug is de zichtbaarheid te beperkt. We moeten mensen tegen zichzelf beschermen en daarom is deze doorsteek onmogelijk gemaakt. Een alternatieve toegang voor voetgangers is er ook nog via het jaagpad.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.