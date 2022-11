Gemeente heeft geen interesse meer in stationsgebouw: “Maar wel geknipt als onthaal voor Scheldetoerisme”

Temse Bromfiet­ser die wegvlucht van politie met 86 kilometer per uur riskeert fikse straf

S.D. uit Temse stond dinsdagochtend terecht in de politierechtbank in Dendermonde nadat hij in Temse met zijn bromfiets was weggevlucht van de politie. De man was op dat moment bovendien licht onder invloed van alcohol.

15 november