Gemeente bindt strijd aan tegen sigarettenpeuken op straat

De gemeenschapswachten verspreiden promotiemateriaal aan de hotspots, delen gericht zakasbakjes uit en zorgen voor meer recipiënten voor peuken op het openbaar domein. “Zo stimuleren we handelaars en horeca-uitbaters om een opvangbakje of emmer voor peuken aan de uitgang van hun zaak te voorzien. Als ze wensen, ontvangen ze as-emmers van de gemeenschapswachten”, vervolgt Vermeiren. “Verder plaatsen we ‘ballot bins’. Dit zijn unieke wandasbakken die op ludieke wijze rokers stimuleren om hun peuk in de asbak te deponeren en tegelijkertijd hun stem of mening te verkondigen. De riooltag ‘Hier begint de zee’ aan de rioleringen versterkt de sensibilisering. Op centrale plaatsen verzamelen we ten slotte alle peuken die worden ingezameld.”