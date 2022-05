Geldboete en rijverbod voor bestuurster die weigert opzij te gaan voor prioritair voertuig: “Was in paniek”

Temse Leerlingen lossen moord op in de poel: tiende jaargang van educatief poelenpro­ject voor scholen

In Temse is voor de 10de keer het startschot gegeven van het educatief project ‘Moord in de poel’ voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Aan de hand van de bijhorende spelkoffer moeten de kinderen een moord proberen oplossen maar spelenderwijs leren ze heel wat bij over het natuurlijke leven in een poel.

10 mei