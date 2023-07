François en Annie vieren gouden jubileum

MIJN DORP. Het Sint-Amands van Koen De Vlieger (42), directeur van kasteeldo­mein d’Ursel: “Ik stoef graag over de mooiste bocht van de Schelde”

“Het domein bestaat al zo lang. Ik zie het als een voorrecht om er nu heel even zo goed mogelijk voor te zorgen.” In de zomer van 2004 ging Koen De Vlieger (42) aan de slag als directeur van kasteel d’Ursel in Hingene bij Bornem. Bijna twee decennia later bruist het kasteeldomein als nooit tevoren. Voor zijn job verhuisde Koen naar Sint-Amands. Hij toont ons zijn favoriete plekjes... en vertelt hoe zijn ontsnapte microvarkentjes al eens scholieren laten joelen van plezier.