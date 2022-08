Francis (16) sterft na vluchtmisdrijf, dader test positief op alcohol en drugs: “Zo’n lieve jongen. Zijn mama is kapot, zijn papa zit in zak en as”

Temse/Sint-NiklaasEen 16-jarige fietser is maandagavond om het leven gekomen na een aanrijding in Temse. Francis Aerts was op weg naar zijn vader in Haasdonk toen het noodlot toesloeg. De bestuurder sloeg na het ongeval op de vlucht, maar knalde enkele kilometers verder tegen een verlichtingspaal. Ook na die botsing probeerde hij te vluchten. De dader, een 33-jarige man uit Sint-Niklaas, werd gevat en testte positief op het gebruik van drank en drugs. De familie van Francis omschrijft hem als “een hele lieve, brave en vriendelijke jongen”.

Vanavond werd op de plek van het ongeval een herdenkingsmoment gehouden voor Francis. Zijn neef Jazi (14) had de oproep gelanceerd. Zo’n 200 mensen waren aanwezig. Familie, leeftijdsgenoten, skatevrienden en ook de politie brachten een laatste groet. “Dit toont nog maar eens aan hoe geliefd Francis was”, zegt Jazi. Het werd een ingetogen maar zeer emotioneel moment, dat eindigde met een luid applaus voor Francis. Voor zijn moeder werd het te zwaar. Ze werd onwel en een ambulance kwam ter plaatse om haar te verzorgen. Op de plek van het ongeval werd een skateboard gehangen met Francis’ naam op, een blijvende herinnering aan de tiener en zijn grote passie.

“Dit kon vermeden worden”, zegt Amos, de oom die de tiener de eerste drie jaar van zijn leven hielp opvoeden. “Had die chauffeur zich gewoon maar verantwoordelijk gedragen”, zegt hij met een diepe zucht. “Francis is een topkerel die we op een onmenselijke manier verliezen. Zo’n lieve jongen. Zijn mama is kapot, zijn papa zit in zak en as.”

Omheining

Het eerste ongeval gebeurde iets na 22 uur op de brug over de E17 in de Doornstraat in Temse. Francis Aerts (16) reed in de richting van Velle en werd door een bestuurder langs de achterkant gegrepen en van het fietspad gemaaid. De klap was enorm. Het jonge slachtoffer vloog over een kleine omheining die het fietspad scheidt van de talud van de brug.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Klap gehoord

Sven De Kerpel, een buurtbewoner, hoorde een klap en ging poolshoogte nemen. “Ik werk in de haven van Antwerpen en kwam net thuis van de late shift”, getuigt hij. “Mijn tuin grens aan de talud van de brug. Ik hoorde plots een klap en iets tegen de omheining vliegen. Ik ben vervolgens poolshoogte gaan nemen en zag boven op de brug brokstukken, waaronder een afgebroken fietszadel en een skateboard, op straat liggen. In de berm merkte ik in de diepte iets op dat leek op een fiets. Ik alarmeerde meteen de hulpdiensten. Die waren snel ter plaatse en hebben dan met zaklampen in de omgeving gezocht. Vrij snel werd daarna het levenloze lichaam aangetroffen van de jongen.”

Volledig scherm Buurtbewoner Sven De Kerpel (rechts) was als eerste ter plaatse. © Kristof Pieters

Tegen paal

De 33-jarige bestuurder van de auto, een rode Renault Megane, pleegde vluchtmisdrijf zonder zich om zijn slachtoffer te bekommeren. Zo’n drie kilometer verder verloor hij opnieuw de controle over het stuur. Dit keer knalde hij met zijn auto tegen een verlichtingspaal. Dat gebeurde op het kruispunt van de Lange Rekstraat en de Beeldstraat in Sint-Niklaas. De chauffeur probeerde andermaal te vluchten maar kon door de politie gevat worden. Die legde meteen de link met het andere ongeval in de Doornstraat. De man werd ingerekend en meegenomen naar de plaats van het eerste ongeval. Volgens getuigen was hij volledig van de wereld. “Hij kon zelfs niet meer rechtop zitten in de combi. Een schandaal dat zo iemand nog achter het stuur van zijn wagen is gekropen.”

Mama van Francis (16) komt samen met slachtofferhulp ter plaatse om de plek van het ongeval te bekijken:

Onder invloed

Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige, het labo en een wetsgeneesheer ter plaatse voor verder onderzoek. Beide plekken werden afgesloten voor een verder grondig onderzoek. De chauffeur, een 33-jarige man uit Sint-Niklaas, legde volgens het parket een positieve alcoholtest én een positieve speekseltest af. Hij werd gearresteerd en zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen. De verdachte was zo zwaar onder invloed dat hij maandagavond nog niet verhoord kon worden. Dat gebeurt vandaag.

De man had maar liefst 2,7 promille in zijn bloed, wat het equivalent is van bijna 13 pinten bij een volwassen man. Daarnaast was hij ook onder invloed van drugs. “Dat is een explosieve cocktail”, zegt Stef Willems van het verkeersinstituut Vias. “Als je onder invloed van alcohol nog drugs neemt, verhoog je de kansen op een ongeval enorm. Uit een Canadese studie bleek dat iemand die 0,8 promille op heeft en dan cannabis gebruikt, tot 80 keer meer kans heeft op een ongeval. Andere studies zeggen dat de combinatie van drugs en alcohol kan leiden tot zelfs 200 keer meer kans, afhankelijk van de hoeveelheid en welke soort drugs genomen wordt. Er is op dat punt geen enkel referentiepunt meer om veilig het verkeer in te gaan.”

De 33-jarige verdachte van het dodelijk verkeersongeval wordt morgen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek naar feiten van onopzettelijk de dood te hebben veroorzaakt, vluchtmisdrijf, drugs in het verkeer, alcoholintoxicatie, rijden in staat van dronkenschap en onaangepaste snelheid. Het parket zal de aanhouding van de bestuurder vragen.

LEES OOK

Volledig scherm Het eerste ongeval in de Doornstraat. Voor het jonge slachtoffer kon geen hulp meer baten © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.