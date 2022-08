Forum Da Vinci stelt school open voor klasgenoten van verongelukte Francis (16)

De 16-jarige jong werd maandagavond van het fietspad gemaaid in de Doornstraat in Temse door een bestuurder die onder invloed was van alcohol en drugs. Het is momenteel vakantie maar de school van Francis wil vrienden en klasgenoten toch de kans geven om bij elkaar steun te zoeken. “Francis zat in het 4e jaar op onze school”, laat de directie weten. “We willen graag ons medeleven betuigen aan zijn vrienden en familie. Woensdag 3 augustus kunnen leerlingen tussen 10 en 12 uur naar de school komen om samen even stil te staan bij dit enorme verlies.”