Flitspaal zet 9 hardrijders op de foto op N16: ook 11 roodrijders krijgen boete

Niet alleen op de N16 werd de snelheid gecontroleerd. Dat was ook het geval in de Gasthuisstraat in Temse. Daar gingen van de 368 gecontroleerde bestuurders er 6 te snel. In de Schoolstraat in Temse gingen 51 van de 411 gecontroleerde bestuurders in de fout. In Kruibeke zette de politie een flitscontrole op in de Molenstraat. In totaal reden er 200 bestuurders voorbij, waarvan er 5 te hard op het gaspedaal duwden.