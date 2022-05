Filmmakers brengen getuigenissen van Temsenaars tijdens de Tweede Wereldoorlog

TemseOp donderdag 12 mei vindt in theaterzaal Roxy de vertoning plaats van de film ‘Temse in WO II’. De prent toont getuigenissen van Temsenaars, die in hun jeugd de oorlog ‘aan den lijve’ ondervonden, aangevuld met drie ophefmakende waargebeurde verhalen.

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het einde van WO II zijn in Temse verschillende initiatieven genomen. Eén daarvan is de productie van de film ‘Temse in WO II’, een realisatie van Rudy Bredael en Walter Dierick.

In de inleiding schetst de film het voorspel van de Tweede Wereldoorlog. Hoe men dat in Temse beleefde, wordt gereconstrueerd en geïllustreerd aan de hand van getuigenissen van dertien personen die het allemaal meemaakten. De oudste is Anna Vermeulen (geboren in 1915), de jongste François Van Royen (geboren in 1939). De andere geïnterviewde getuigen zijn Liliane Bressinck, Armand De Mayer, Lucienne Dierick, René Meersman, Walter Mys, Achiel Noens, Marcel Philippaert, Julienne Smet, Albert Van Overmeire, Willy Van Wauwe en Robert Vergauwen.

Hubert Hauman belicht zijn oom Philemon Hauman, Temses belangrijkste verzetsstrijder, die enkele dagen voor het eind van de oorlog in dramatische omstandigheden om het leven kwam. Digna Coppieters brengt het verhaal van de Joodse kleermaker Binem, z’n zus en diens dochtertje. Enkel Binem overleefde de oorlog. Burgemeester Luc De Ryck weidt uit over de twee joodse meisjes, die onderdoken bij Marie Van Brussel op Cauwerburg, een levensgevaarlijke taak, die een happy end kende.

De vertoning start om 20.15 uur. De toegang is gratis, maar reserveren is wel noodzakelijk via 03 710 12 70-73 of cultuur@temse.be.

