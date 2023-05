Fietsersbond blaast 15 kaarsjes uit

Albert (94) en Clementina (95) zijn recordhou­ders met albasten bruiloft

In woonzorgcentrum ’t Blauwhof in Steendorp hebben Albert De Pauw en Clementina Totté hun albasten bruiloft gevierd. Met 75 jaar huwelijk slepen ze hiermee officieel het record van het langst getrouwde koppel in Temse in de wacht.