Fietser lichtgewond bij aanrijding in Hoogkamerstraat

Kruibeke Symboli­sche eerste steen gelegd van nieuwe brandweer­ka­zer­ne

De eerste muren van de nieuwe kazerne in Kruibeke staan al recht maar een symbolische eerste steen mocht natuurlijk niet ontbreken. Dat gebeurde in aanwezigheid van het bijna voltallige korps en de jeugdbrandweer. In 2023 zullen de hulpverleners hun intrek nemen in de nieuwbouw.

12 mei