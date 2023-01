Festivel laat deel van opbrengst terugvloeien naar samenleving: “We willen het warmste festival van Vlaanderen zijn”

Festival breidde vorige editie het aantal festivaldagen uit en mocht toen 8.000 bezoekers ontvangen. “Aan de formule wordt niet veel gesleuteld”, zegt organisator Philippe Van Robaeys. “We willen voor ieder wat wils brengen.” Er wordt op 12 april gestart met FestiComedy waarbij niemand minder dan Jacques Vermeire een show brengt. Na het succes van de eerste editie vorig jaar is er op donderdagmiddag 13 april opnieuw FestiSpecials. Mensen met een beperking mogen gratis binnen en consumpties zijn aan halve prijs. “Het was hartverwarmend om al die mensen te zien genieten”, zegt Philippe. Ook bij vzw ’t Clubke koesteren ze mooie herinneringen. “Sommige van onze gasten dragen nog altijd hun polsbandje van vorige keer. Het is voor een hen een hoogdag in het jaar”, vult Katty De Bruyn aan.

Sam Gooris

Dj Ruben van Down the Road mag FestiSpecials opwarmen waarna Sam Gooris het publiek helemaal mag inpakken. “Hij was er vorig jaar ook bij en is na zijn optreden nog anderhalf uur lang gebleven om handtekeningen, foto’s en knuffels uit te delen”, blikt Philippe terug. Donderdagavond is er opnieuw een FestiQuiz. Quizmaster Peter Van de Veire zal tal van BV’s meebrengen als sidekick om de vragen te helpen stellen.

Volledig scherm Philippe Van Robaeys © Kristof Pieters

Geen FestiMetal meer

Vrijdag en zaterdag zijn de eigenlijke festivaldagen. “Vorig jaar hadden we een metalavond maar die doelgroep is toch iets te klein”, vervolgt Philippe. “We trekken nu meer de alternatieve kaart van StuBru met naast hun huis-dj’s als Eppo Janssen en Dirk Stoops ook Discobaar A Moeder.” De tweede festivaldag staat in het teken van dance met Regi als hoofdgast. Als afsluiter is er zondag 16 april nog FestiKids met Julie Vermeire, de Ketnetband en Maya. Buiten zal er een hindernissenbaan van 80 meter lang opgesteld staan.

Goede doelen

Bij de voorstelling van het programma donderdagavond in Hotel Van der Valk Beveren mochten zes goede doelen ook een cheque van 1.500 euro in ontvangst nemen. Het gaat om vzw Clubke, vzw Bijs, Temse Schenkt, autivoetbalclub U-Nited, het psychosociaal oncologisch welzijnscentrum Touch of Rose (opgericht door de zus van Marie-Rose Morel en gevestigd in Bornem)en Huis 8 (een initiatief van jeugdpsychiater Ilse Van Loy, de vrouw van Peter Van de Veire).

Philippe Van Robaeys wil ook in 2024 het warmste festival van Vlaanderen zijn. “Vorige editie hebben we in totaal 45.000 euro kunnen besteden aan een warmere samenleving. Naast de goede doelen steunen we namelijk ook nog tal van verenigingen, kochten we didactisch materiaal aan voor de jeugd en investeerden we in een verkeersveiligheidproject. Dus hoe meer volk we mogen verwachten op ons festival, hoe meer er kan terugvloeien naar de gemeenschap.”

Tickets zijn vanaf nu te koop via www.festivel.be

Volledig scherm © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.