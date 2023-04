Festivel geeft aftrap van festivalzomer en is klaar voor vijf dagen feest

Voetbal provinciaal Fusie tussen Mariekerke-Branst en KSV Bornem komt er (nog) niet: “We namen een valse start, maar staan open voor herkansing”

Eind januari startten KSV Bornem en Mariekerke-Branst fusiegesprekken op, maar zo’n twee maanden later gaan die plannen alweer de koelkast in. Eerder deze week stelde het bestuur van Mariekerke-Branst in een open brief eenzijdig en duidelijk dat het momenteel niet tot een samensmelting komt. Clubvoorzitter en initiatiefnemer Wim Coekelbergs hield het daarop voor bekeken, maar de bruggen tussen beide partijen lijken verre van opgeblazen.