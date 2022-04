Festivel breidt uit van drie naar vijf dagen: “Dit jaar ook festivaldag voor mensen met een beperking”

Het festival van de Veldstraat in Temse-Velle moest na twee succesvolle edities in 2018 en 2019 twee jaar wachten om opnieuw bezoekers te verwelkomen. “En blijkbaar is de knaldrang bij ons publiek erg groot want de voorverkoop heeft als een trein gelopen”, lacht een tevreden organisator Philippe Van Robaeys. “We roeien hiermee tegen de stroom in want andere festivals hebben het blijkbaar veel moeilijker om opnieuw de draad op te nemen.”

Van drie naar vijf festivaldagen

Festivel wil iets bieden voor iedereen en aan deze formule is dan ook niet gesleuteld. Het aanbod is wel uitgebreid en ook het aantal festivaldagen is opgetrokken van drie naar vijf. Woensdag mag stand-up comedian Alex Agnew de aftrap geven. Hij moest zijn optreden op het festival van Werchter annuleren wegens de tegenvallende ticketverkoop. “Maar bij ons mag hij het goedmaken voor een uitverkochte tent. “Alex Agnew brengt een nieuwe show van twee uur. Het publiek moet echter niet rechtstaan maar kan aan tafels zitten.”

Gratis Festispecials

Nieuw is Festispecials op donderdag. “Een aanbod voor mensen met een beperking ontbrak nog en dat is hiermee goedgemaakt”, vervolgt Van Robaeys. “We verwachten zo’n duizend bezoekers van instellingen uit heel vlaanderen. Ze mogen gratis binnen en de drank is bovendien aan halve prijs.” Onder meer Sam Gooris zal de tent op z’n kop zetten die dag.

Donderdagavond is er Festimetal met onder meer Fleddy Melculy op het programma. Vrijdag mag Peter Van de Veire de ludieke Festiquiz komen presenteren. De topdag is zaterdag want dan vindt het eigenlijke festival plaats met bekende namen achter de draaitafel zoals Discobar A Moeder, Maori, DJ Ghost en Mark With a K & MC Chucky. Tot slot is er op zondag Festikids met Bumba, Marcske van De Kampioenen en Camille.

Opbrengst naar goede doelen

Festival heeft een kernteam van 13 medewerkers maar daarbovenop komen nog eens 200 vrijwilligers en 150 leden van verenigingen die hiermee de clubkas spijzen. “De opbrengst van ons festival gaat net als de tweede voorbije edities naar verschillende goede doelen”, vult Van Robaeys nog aan. “Zelf halen we onze voldoening uit tevreden gezichten na afloop. Over de vijf festivaldagen heen verwachten we toch zo’n 5.000 tot 7.500 bezoekers.” Opgelet wel: de brug over de E17 in de Veldstraat is momenteel afgesloten door werken. “Een ideaal alternatief is de fiets: we hebben een deel van de brug alvast ingepalmd als fietsparking.”

