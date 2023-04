Festivel blikt tevreden terug op voorbije editie: “Met 2.000 bezoekers springen op beats van Regi”

Gemeente­lijk patrimoni­um in de etalage: van bouwgrond en boerderij tot oude kapel

De gemeente Kruibeke gaat een deel van haar patrimonium verkopen. Het gaat om de oude boerderij Hof in de Kerckhoek in Kruibeke, de kapel van het oud hospitaal in Bazel en een braakliggend perceel grond naast het dorpshuis van Rupelmonde.