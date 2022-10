Ferm wordt nieuwe organisator van Buitenschoolse Kinderopvang in Temse: “Op termijn opvang in de elf basisscholen”

TemseDe vzw Ferm Kinderopvang zal volgend jaar de organisatie van de Buitenschoolse Kinderopvang in Temse overnemen. Tijdens een overgangsfase blijft het huidig aanbod gegarandeerd aan dezelfde prijzen en op dezelfde locaties. In de toekomst wil men de opvang realiseren in of nabij de elf verschillende basisscholen.

De huidige Buitenschoolse Kinderopvang De Woonboot is in handen van de gemeente en heeft vandaag een centrale opvangplaats in de Eeckhoutdriesstraat en vijf kleinere vestigingen in deelgemeenten Tielrode, Elversele en Steendorp en de wijken Velle en Hollebeek. Het bestuur ging vorig jaar op zoek naar een externe partner om de organisatie over te nemen. “We werken aan een nieuwe visie rond kinderopvang en willen als gemeente wel de regie behouden maar de praktische organisatie overlaten aan een professionele en kwalitatieve organisatie”, legt schepen Tineke Van Britsom (N-VA) uit. “Dat gaat van een meer pedagogische omkadering tot een klantvriendelijk inschrijfprogramma of een aanbod op maat.”

Behoud van personeel

Die partner wordt de vzw Ferm Kinderopvang. Deze heeft 45 jaar ervaring en is actief in heel Vlaanderen. In onze regio is Ferm ook al actief in Sint-Gillis-Waas. De overstap voor de organisatie van de Buitenschoolse Kinderopvang door Ferm is in het voorjaar van 2023 voorzien. De voltallige personeelsploeg van kinderbegeleiders wordt hierbij overgenomen. Tijdens de overgangsfase blijft het huidige aanbod kinderopvang gegarandeerd aan dezelfde prijzen, op dezelfde locaties en met dezelfde openingsuren. “Ons einddoel is echter op termijn opvang aan te bieden in elke school”, vervolgt Van Britsom. “We willen dit gefaseerd aanpakken en een timing ligt nog niet vast. Na afloop van deze operatie zouden we enkel de centrale opvang in Temse behouden voor vakantieopvang. De andere locaties kunnen daarna een herbestemming krijgen of afgestoten worden.”

Extra locaties

De gemeenteraad keurde dinsdagavond de toewijzing goed aan Ferm maar de oppositie stelt zich kritisch op. Volgens Bert Bauwelinck (Tesamen) zal de nieuwe structuur 300.000 euro per jaar extra kosten. “Voor dat geld had men zelf ook kunnen investeren en de BKO kunnen onderbrengen bij de eigen welzijnsvereniging Sleutelzorg”, vindt hij. Brigitte Caura (Tesamen) stelt zich vooral vragen bij de volgende fasen. “Nu is er opvang op zes locaties maar indien men dit op of nabij de scholen wil doen, gaat het om elf vestigingen. Navraag in Sint-Gillis-Waas leert dat men daar nu aan de omgekeerde beweging denkt door personeelsgebrek.” Volgens de schepen is die oefening al gemaakt. “Met de huidige poule van medewerkers moet het ook lukken op elf locaties en bij piekmomenten zouden er jobstudenten kunnen ingezet worden.”

