Feestelijke heropening van Antwerpse Steenweg na anderhalf jaar werken

Leerlingen academie krijgen workshop van Chinese stripau­teurs: “Tegenwoor­dig wordt er vooral digitaal gewerkt, maar het blijft een kwestie van talent en creativi­teit”

Hoog bezoek bij de Academie van Temse maandagavond. Twee bekende Chinese striptekenaars kwamen er langs om een workshop te geven aan de leerlingen. Ze zijn in ons land te gast voor de Europese lancering van de graphic novel K1ND en werden door leerkracht Anton Van Steelandt uitgenodigd om de jonge striptekenaars in spé enkele tips & tricks bij te brengen.