Ex-rechercheur Danny Durinck (58) werkte twee jaar lang mee aan moordonderzoek Peter De Vleeschauwer: “Dat we daders niet gevonden hebben, wringt nog altijd”

Elversele BMW van 90.000 euro in brand gestoken op oprit van woning, dader gefilmd door bewakings­ca­me­ra

30 december In Elversele is dinsdagavond een wagen in brand gestoken op de oprit van een woning langs de Nieuwe Steenweg (N41). Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe een onbekende een band van het voorwiel in brand steekt. De auto, een BMW 540i met een waarde van 90.000 euro, is volledig verloren gegaan. “Ik heb geen idee wat het motief kan zijn”, reageert de eigenaar aangeslagen. Het is al de tweede brandstichting op enkele dagen tijd in Temse. Zondag ging ook al de auto van burgemeester Luc De Ryck in vlammen op.