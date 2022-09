Elia gaat bebakeningsbollen op hoogspanningslijn vervangen: “Bij wind is er storend geluid door slijtage”

TemseNetbeheerder Elia krijgt regelmatig meldingen over een storend geluid afkomstig van hoogspanningslijnen in Temse. “Na onderzoek blijkt dat dit geluid wordt veroorzaakt door bepaalde rood-witte bebakeningsbollen”, zegt woordvoerder Pieter Verlaak. “We hebben intussen alle geluidshinder zorgvuldig in kaart gebracht en een oplossing uitgewerkt.”

In Temse lopen heel wat hoogspanningslijnen over het grondgebied. Die komen toe of vertrekken aan het hoogspanningsstation Mercator op de grens met Kruibeke. Wie in de buurt woont van deze kabels kan al eens geluidshinder ervaren bij vochtige weersomstandigheden. Dan kan een knetterend geluid optreden door elektrische ontladingen. Een aantal inwoners maakte het voorbije jaar echter melding van een heel ander storend geluid. Het gaat om de omgeving van de Kraakstraat, Heirputstraat, Hospitaalstraat, Molstraat en Hemelrijkstraat.

Volledig scherm De hoogspanningsmasten in de omgeving van de Kraakstraat in Temse. © Kristof Pieters

Slijtage

Netbeheerder Elia trok op onderzoek uit en vond de oorzaak. “Het geluid is afkomstig van een aantal rood-witte bebakeningsbollen”, zegt woordvoerder Pieter Verlaak. “Het gaat om een trillend geluid veroorzaakt door slijtage van de bollen. Het doet zich vooral voor bij veel wind.” De rood-witte bebakeningsbollen hangen aan sommige hoogspanningslijnen om deze beter zichtbaar te maken voor vliegverkeer. Op basis van vliegroutes bepaalt de overheid waar netbeheer Elia zo’n bebakeningsbollen moet hangen.

Specialistenwerk

Intussen zijn er nieuwe bebakeningsbollen aangekocht waarmee geluidshinder wordt vermeden. Het is wel nog wachten tot midden volgend jaar voor die geïnstalleerd kunnen worden. “De bollen moeten handmatig van een hoogspanningslijn worden afgehaald en gemonteerd”, legt Verlaak uit. “Dit gebeurt door monteurs die in een bakje onder aan een helikopter hangen. Elia zal hiervoor de gespecialiseerde Franse firma Airtelis inschakelen. Het probleem is dat overal in Europa hoogspanningslijnen worden voorbereid op de energietransitie. Door dit druk werkschema kan de aannemer de werken pas ten vroegste vanaf midden 2023 uitvoeren.”

Volledig scherm De bollen kunnen enkel vervangen worden vanuit een helikopter. © Elia

Niet overal worden de bebakeningsbollen vervangen door het nieuwe type. Op bepaalde plaatsen zal Elia de bebakeningsbollen weghalen. Dit is een gevolg van een verandering in de luchtvaartwetgeving. Op andere plaatsen worden bebakeningsbollen, die uit polyester zijn vervaardigd en geen geluid veroorzaken, niet verwijderd.

Strengere stralingsnormen

In de gemeenteraad zijn er intussen ook vragen gesteld over de strengere stralingsnormen die de Vlaamse overheid wil opleggen naar aanleiding van het protest tegen het Ventilus-project in West-Vlaanderen. Bert Bauwelinck (Tesamen) vraagt zich af wat het gevolg hiervan zal zijn voor Temse. Daar wordt momenteel immers de bestaande hoogspanningslijn Mercator versterkt. Volgens schepen Lieve Truyman (N-VA) zijn er sinds 2004 in totaal 51 metingen aangevraagd, 9 daarvan waren naar aanleiding van de verzwaring. “Maar Elia heeft ons verzekerd dat de nieuwe normen ook gehaald zullen worden na de versterking van het net.”

Magnetisch veld

Volgens Pieter Verlaak heeft de grotere capaciteit van de kabels enkel een effect op het magnetisch veld. “In de nieuwe situatie zitten we met een jaargemiddelde van bijna 7 microTesla. Dit is aanzienlijk lager dan de huidige richtwaarde van de Vlaamse overheid (20µT) en de Europese Unie (100µT). We worden in huis trouwens continu aan zulke magnetische velden blootgesteld. Als je recht onder de hoogspanningskabel woont is die straling te vergelijken met koken op een inductievuur of het gebruik van een boormachine. Als je op 80 meter van de hoogspanningslijn woont, kan je het magnetisch veld vergelijken met dat van een wasmachine, computer of televisietoestel.”

Volledig scherm Momenteel zijn er werken bezig aan verschillende hoogspanningspylonen voor de versterking van het net. © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

