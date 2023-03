Eigenaar Vuurkouter wil oeverkant verstevigen na verzakking: 47.000 kubieke meter grond wordt aangevoerd over een periode van drie jaar

De firma Vagaetrans, eigenaar van de oude kleiput Vuurkouter op de grens van Steendorp en Rupelmonde, heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om de oevers van het vijvercomplex te verstevigen. In totaal zal er zo’n 47.000 kubieke meter grond worden aangevoerd en dit gespreid over een periode van drie jaar.

Het waterpeil in de voormalige kleigroeves is de voorbije jaren flink gestegen doordat bouwwerken in de buurt een eeuwenoude afwatering onklaar maakten. Sindsdien staan een aantal oude vissershuisjes permanent onder water. De afwatering zou in de toekomst worden hersteld door Aquafin. Aangezien de Vuurkouter is ingekleurd als natuurgebied op het gewestplan kan de eigenaar niet veel kanten uit met het gebied. Het bedrijf stelt nu voor om de oevers stabiliseren. Dit is ook nodig want langs de kant van de Kloosterstraat begint de weg te verzakken.

Volledig scherm De Vuurkouter grenst aan de woningen van de Florimond Van Goeylaan en de Kloosterstraat. © Kristof Pieters

De stabiliteitsproblemen doen zich vooral voor langs de Kloosterstraat en achter de woningen van de Florimond Van Goeylaan. Er ligt nu een voorstel op tafel om een extra bufferzone van twee meter aan te leggen met een zachte helling die overgaat in een moeras- en rietzone. Een aantal zones in de vijver zullen ook minder diep worden gemaakt. De geplande werken hebben als gevolg dat de boszone aan de noordzijde van de plas even verdwijnt. Het gaat om oude populieren en bos dat spontaan ontstaan is. In de toekomst zal er een elzenhakhoutbos in de plaats komen.

Eigenaar Vagaetrans haalt zijn return uit het grondverzet dat nodig is om de oevers te verstevigen. In totaal zal er 47.000 kubieke meter grond worden aangevoerd over een periode van 3 jaar. Dagelijks kan er maximaal 1.500 kubieke meter grond worden aangevoerd. Dit wil zeggen dat er 100 vrachtwagens per dag grond kunnen aanvoeren. Deze aanvoer gebeurt niet continu, maar in campagnes. De aanvoer gebeurt via de Temsestraat en de Kloosterstraat naar de inrit op het kruispunt van de Kloosterstraat en de Gelaagstraat. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 25 maart.

Volledig scherm Het wegdek in de Kloosterstraat begint te verzakken door het inkalven van de oever. © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

