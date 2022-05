Eeuwelinge Rosa verklapt haar geheim: “Niet drinken of roken en vooral veel reizen”

SteendorpIn Steendorp is de honderdste verjaardag gevierd van Rosa Cathoir. Al 74 jaar woont ze in de Gelaagstraat waar ze ook decennialang een textielwinkel uitbaatte. Daarnaast is ze ook bekend voor de vele busreizen die ze vroeger organiseerde. “Vijf keer per jaar waren we er mee weg”, lacht de eeuwelinge.

Rosa Cathoir is een bekend gezicht in Steendorp maar ook ver daarbuiten. 35 jaar lang organiseerde ze namelijk busreizen. “Destijds kende ik zowat iedereen in ons dorp”, blikt Rosa terug. “Het is ooit begonnen doordat iemand kwam vragen om wat reclame te maken voor de busreizen. Na een tijdje heb ik de organisatie overgenomen. Vijf keer per jaar vertrok er een volle bus, twee richting Spanje en vijf op bedevaart.”

Plezier maken

Haar winkel is intussen al een tijdje verdwenen maar Rosa woont tot op vandaag nog altijd op hetzelfde adres in de Gelaagstraat. Haar echtgenoot Alfons Teugels overleed op 49-jarige leeftijd. Nadien kwam Hector Claes in haar leven maar ook hij is intussen overleden. Zelf is Rosa nog altijd in blakende gezondheid, zowel fysiek als mentaal. “Mijn geheim? Ik heb nooit gerookt of alcohol gedronken. Pas op, ik heb veel plezier gemaakt in mijn leven, feestte even hard mee en heb altijd graag gedanst. En reizen natuurlijk. Daar koester ik erg mooie herinneringen aan.”

Door het oog van de naald

Het had wel weinig gescheeld of een reis naar Benidorm vijftien jaar geleden was haar laatste geweest. “Ik ben er toen erg ziek geworden. De dokters gaven me maar twee procent kans op overleven en mijn kinderen zijn toen zelfs naar Spanje overgevlogen om afscheid te nemen. Ik lag uiteindelijk zes weken in het ziekenhuis en kon nadien niet meer spreken of stappen. Maar kijk, na een lange revalidatie ben ik er helemaal bovenop gekomen”, lacht ze.

Ter gelegenheid van haar honderdste verjaardag werd haar huis in de Gelaagstraat fraai versierd en de rode loper uitgerold in het dorpscafé Ter Dycke. Daar kwamen vrienden en familie samen om op de eeuwelinge te klinken.

