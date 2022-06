Eerste spadesteek gezet voor nieuw glasvezelnetwerk Fiberklaar in Temse en Kruibeke

In Steendorp is maandag de symbolische eerste spadesteek gezet. Aannemer Constructel neemt eerst het gebied ten oosten van de gewestweg N16 voor zijn rekening tot Kruibeke. De werken duren tot midden 2023 maar eind dit jaar kunnen de eerste aansluitingen al gebeuren. In een tweede fase volgt het gebied ten westen van de N16 tot de grens met Sint-Niklaas. Ales samen gaat het om 19.700 potentiële huisaansluitingen in Temse en Kruibeke. Bij de start van de werken in de straat krijgen inwoners steeds een brief in de bus met de nodige informatie. Via de adreschecker op de website van Fiberklaar kunnen inwoners nagaan of hun adres in de aansluitbare zone ligt.

Schepen van openbare werken Lieve Truyman (N-VA) is blij met de samenwerking. “Internet is even vanzelfsprekend geworden als drinkwater dat uit de kraan stroomt. Onze welvaart ligt echter deels onder de grond, wanneer er wordt ingezet om deze nutsvoorzieningen te verbeteren, gaat dit onvermijdelijk gepaard met wegenwerken en ongemakken. In Tielrode was het even spannend maar zijn we er toch in geslaagd om de huidige werken te combineren.” Ook Dirk De Ketelaere (CD&V), schepen van openbare werken in Kruibeke, is eveneens tevreden met de goede samenwerking. “We zijn er op de valreep nog in geslaagd om de werken te combineren met de heraanleg van de Geeraard de Cremerstraat die nu bezig is en dat zal ook bij de Polderstraat gebeuren.”