Eerste Oekraïense vluchtelingen arriveren in De Pelikaan

Door de laattijdige levering van de bedden was de opening van het opvangcentrum iets later dan voorzien maar nu is alles klaar om de vluchtelingen op te vangen. De voorbije weken werd de hele vleugel opgefrist en werden er vier douches geïnstalleerd. De bewoners kunnen in de collectieve opvanglocatie nu gebruik maken van een eigen slaapkamer met eigen sanitair. Daarnaast zijn er meerdere gemeenschappelijke ruimtes: 2 TV-kamers, 1 living, 1 speelkamer voor de kinderen, 1 wasplaats, 1 strijkkamer en 2 keukens. Welzijnsvereniging Sleutelzorg voorziet in drie maaltijden per dag voor de bewoners.