Eerste elektrische deelfietsen van Donkey Republic zijn beschikbaar

TemseOp vier locaties in Temse kan men vanaf nu de oranje elektrische deelfietsen van Donkey Republic ontlenen. In totaal zijn er al 16 van de beloofde 24 fietsen beschikbaar. Met een speciale code kunnen inwoners een gratis testritje maken van een half uur.

Lantis, initiatiefnemer van het project en bouwheer van de Oosterweelverbinding, plaatst in totaal 1.650 e-bikes van Donkey Republic in de regio Antwerpen en in het Waasland. Dat uitgebreide netwerk verbindt de belangrijkste mobiliteitsknooppunten met elkaar, zoals park-and-rides en treinstations.

In Temse kan je aan het station al langer gebruik maken van de deelfietsen van Blue-bike. Daar komen nu ook elektrische deelfietsen van Donkey Republic bij. In totaal komen er 24 fietsen in Temse: 16 zijn er al verdeeld over de 4 ophaallocaties en in januari-februari komen er per locatie nog 2 bij. Je vindt de Donkey’s op in de TTS-zone aan de Hoogkamerstraat, aan de Duivenhoek in Elversele, aan de kerk van Velle en aan het station van Temse.

Milieuvriendelijk

“We zijn blij om Donkey Republic in onze gemeente te verwelkomen”, zegt schepen van mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “Met een elektrische fiets geraak je zonder veel moeite en tijdverlies op je werk of andere bestemming, ook als de afstand iets groter is. Bovendien is het milieuvriendelijker dan de auto. Na de uren zijn de e-bikes van Donkey ook ideaal voor een ontspannende fietstocht in de streek. Het grote voordeel is dat men de fiets niet moet terugbrengen maar overal kan achterlaten op één van de vele hubs die in de app zijn aangegeven.”

Gratis testrit

Een Donkey-fiets huren is eenvoudig. Je gaat naar één van de Donkey Hubs, ontgrendelt daar een fiets met de Donkey Republic-app en gaat op weg. Een enkele rit (30 minuten) kost 3 euro. Een maandabonnement (max. 40 verplaatsingen) kost 72 euro (1,80 euro per rit). Een jaarabonnement (max. 400 ritten) betaal je 600 euro (1,50 euro per rit). Inwoners kunnen eenmalig een gratis rit van 30 minuten boeken via de app met de kortingscode ANTWPNFIETST.

