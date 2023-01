Eén bestuurder op vier geflitst in Azalealaan

Het hoogst aantal overtredingen was voor de Azalealaan. Daar werden 30 bestuurders geverbaliseerd op een totaal van 112. Op Cauwerburg werden 14 bestuurders geflitst op 379 gecontroleerde voertuigen. In de Eeckhoutdriesstraat reed 1 op 4 te snel: 23 op een totaal van 81. In de Kapelstraat waren de resultaten beter: 7 overtredingen op een totaal van 398 voertuigen. Op de Velle werden er 155 bestuurders gecontroleerd en 14 geflitst. En in de Bazelstraat in Kruibeke tot slot registreerde de snelheidscamera 9 overtredingen op een totaal van 437.