Dylano en Lyas-William gaan weer naar school in matchende outfit

Elversele ‘Lena, Lena!’ werd al naar haar vernoemd, nu krijgt legendari­sche cafébazin ook een bier dat diezelfde naam draagt: “Dit is ook een eerbetoon aan 2 Belgen”

Cafébazin Lena Adriaenssens, 70 intussen, vormde in 1985 de inspiratie voor het nummer Lena van de newwaveband 2 Belgen. Haar naam wordt veertig jaar later nog altijd luidkeels meegeschreeuwd op zowat elke fuif of trouwfeest. Nu is er in Elversele ook hommage gebracht door een nieuw bier naar haar te vernoemen.

26 augustus