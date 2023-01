Dronken motorrijder betrapt in verboden rijrichting

Kruibeke INTERVIEW. De grote terugkeer van knuffelbur­ge­mees­ter Antoine Denert (76): “Binnen twee jaar ga ik voor de sjerp van Liefstegem”

Tot tweemaal toe werd hij uit de meerderheid gekegeld. Maar een oude vos verleert zijn streken niet. Op 76-jarige leeftijd mag Antoine Denert zich andermaal burgervader van Kruibeke noemen, nadat hij het regerende gemeentebestuur op de knieën heeft gekregen. Een verhelderend gesprek met de knuffelburgemeester van Vlaanderen over zorg dragen voor zijn twee grote liefdes. Over de fusieplannen. En over de eigen gezondheid. “Als conditie de belangrijkste factor is, moeten ze Wout van Aert maar premier maken.”

