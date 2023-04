Dronken chauffeurs op de bon geslingerd in omgeving van Festivel: ook rijbewijs ingetrokken van fietser

Tot 20.000 euro belasting voor ontbreken­de parkeer­plaat­sen bij nieuwbouw­pro­jec­ten

Projectontwikkelaars die in de toekomst in het centrum van Kruibeke of Rupelmonde appartementen willen bouwen, moeten ook zorgen dat er voldoende parking is. De gemeenteraad keurde een nieuw reglement goed waarbij er tot 20.000 euro belasting wordt aangerekend per ontbrekende parkeerplaats.