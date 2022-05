Dronken bestuurder is rijbewijs kwijt

Kruibeke De Caskes bouwen hun beenhouwe­rij om tot frituur: “Maar het slagers­bloed blijft: hier dus enkel zelfgemaak­te satés en stoofvlees”

In de Kattestraat in Kruibeke heeft maandag frituur De Caskes de deuren geopend. Stefaan Cassauwers (54) koos voor een wel erg opvallende carrièrewissel, want in hetzelfde pand runde hij samen met zijn vrouw Diane vijftien jaar lang een slagerij. “Ik ben nog altijd beenhouwer in hart en nieren. Het stoofvlees, de satés en de vol-au-vent is dan ook huisgemaakt.”

16:43