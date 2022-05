Dronken bestuurder (23) knalt tegen paal

Puurs-Sint-Amands Confiserie Nilona krijgt dubbele erkenning als streekpro­duct: “Maken onze rumrotsen en buche coco zoals grootvader vorige eeuw deed”

Confiserie Nilona, met als thuisbasis het Hemelrijken in Puurs-Sint-Amands, is in één klap twee streekproductenlabels rijker. “We vielen in de prijzen met onze rumrotsen en buche coco, die we nu nog steeds op exact dezelfde manier maken als mijn grootvader in de jaren 1950 deed. Hij zou maar wat fier geweest zijn op ons”, zegt zaakvoerder Bart Nauwelaerts.

19 mei