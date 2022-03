Drie voertuigen botsen in Kapelanielaan

Puurs-Sint-Amands Kunstena­res palmt CC Binder in met kleurrijke soloten­toon­stel­ling ‘Pinky Promise’

‘Pinky Promise’ dat is de heel toepasselijke titel van de vijfde solotentoonstelling van Catharina Dhaen (30). De jonge kunstenares stelt tentoon in CC Binder in Puurs-Sint-Amands, en dompelt bezoekers met haar schilderijen en schetsboeken onder in een kleurrijk bad.”, zegt medewerker Liesbeth De Keersmaecker.

5 maart