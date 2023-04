Drie jaar rijverbod voor betrokkenheid bij straatrace in centrum Temse

Na jaren zwarte sneeuw speelt Sporting Lokeren-Tem­se opnieuw kampioen: deze vier fans bleven hun club steunen door dik en dun

Sporting Lokeren-Temse is de nieuwe kampioen in Tweede Amateur. Dag op dag drie jaar na de fusie lijkt de opgang opnieuw ingezet. Wij spraken met vier trouwe supporters over hun liefde voor de Wase voetbalclub, maar ook over de zwarte sneeuw die ze zagen als fan. “We willen een scenario zoals dat van KV Mechelen.”