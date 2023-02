Dorpsbelang Velle bevraagt inwoners: “Lawaai van E17 en verkeersveiligheid zijn grootste bekommernis”

Het comité Dorpsbelang Velle behartigt de belangen van dit vrij grote gehucht van Temse. Recent werd in 800 woningen een enquête gebust. “Daarvan werden er 218 ingevuld terug binnengebracht”, zegt bestuurslid Herman Stassijns. “We vinden dit zelf een vrij mooie respons. 1 op 4 van de gezinnen heeft de moeite genomen om de vragen in te vullen en terug te bezorgen. Het geeft ons zeker voldoende stof om ons een beeld te kunnen schetsen van de noden en wensen in Velle.”

De kern van Dorpsbelang Velle trok met de resultaten van de enquête naar burgemeester Hugo Maes (CD&V). Twee zaken springen eruit. Een meerderheid van de bewoners zegt geluidshinder van de E17 te hebben en meer dan de helft van de respondenten vindt dat er onvoldoende wordt gedaan om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Tot 60 decibel

Volledig scherm In de tuinen van woningen dichtst bij de E17 wordt tot 60 decibel gemeten. © google

Dorpsbelang Velle is niet echt verrast door dit resultaat. “Er zijn namelijk metingen gedaan van 60 decibel in de onmiddellijke buurt van de autosnelweg en boven de 50 decibel in omgeving van de Haasdonksesteenweg”, weet Stassijns. “De hinder hangt natuurlijk af van de ligging maar lijkt daarnaast ook uitgesproken aanwezig in Eigenlo, Sweigers-Noord, Steendonkstraat en Velle zelf.” Dorpsbelang Velle hoopt dat de gemeente druk kan uitoefenen bij de Vlaamse overheid om iets te ondernemen. “Dit kan gaan van geluidsschermen tot fluisterasfalt of een snelheidsvermindering. Men kan er best een expert opzetten om dit ten gronde te bestuderen.”

Sluipverkeer

Bewoners klagen ook over het vele sluipverkeer dat zich nog steeds een weg zoekt via Velle. “Dat probleem stelt zich vooral in de spitsuren”, vervolgt Stassijns. Het is positief dat men het verkeer boven de 3,5 ton weert maar veel mensen ervaren ook een gevoel van onveiligheid door de snelheid.” Geparkeerde auto’s hebben een verkeersremmend effect maar dat is wel niet zonder risico voor de eigenaar van het voertuig. Op vlak van openbaar vervoer zijn de meningen wat meer verdeeld. “Maar nu stopt er nog wel een bus”, verduidelijkt Stassijns. “Men wil die vervangen door elektrische deelfietsen maar daar gaan oudere mensen zich niet mee verplaatsen.” Tot slot werd er ook gepeild naar het aanbod van basisgoederen. Ook hier geeft een meerderheid een onvoldoende. “Er wordt vooral gesproken over de nood aan een bankautomaat maar het is wel positief dat er terug een bakker is.

Actie ondernemen

Burgemeester Hugo Maes gaat de resultaten van de enquête nu doorgeven aan de verschillende betrokken diensten en bespreken in het college. “We weten ook dat er niet voor elk probleem een pasklare oplossing”, zegt Herman Stassijns. “Maar op het vlak van verkeer heeft men wel zelf de touwtjes in handen om een tandje bij te steken. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt binnen twee of drie maand. Dan zullen we vernemen welke acties er ondernomen worden.”

De resultaten van de bevraging zijn te bekijken op https://www.temsevelle.be/

