Doodrijder van Francis (16) blijft in de cel, ondanks vraag tot vrijlating van advocaat

Temse/Dendermonde Speurder riskeert 20 maanden cel voor meineed en valsheid in geschrifte in onderzoek tien jaar oude moordzaak: “Opgenomen acht minuten pauze tijdens verhoor deden maskers afvallen”

Eén van de speurders betrokken bij het onderzoek naar een moordzaak in Temse uit de zomer van 2009 riskeert twintig maanden gevangenisstraf. Hij stond dinsdag voor de Dendermondse rechtbank wegens valsheid in geschrifte in een pv van het onderzoek en meineed tijdens het moordproces. Zijn dagvaarding volgt na de vrijspraak van alle beklaagden in de moordzaak twee jaar geleden. De kroongetuige in het onderzoek was een uiterst zwakbegaafde jongen, die volgens de rechter ongeoorloofd onder druk was gezet. “Acht minuten pauze die werden opgenomen op camera hebben gelukkig de maskers van het onderzoek doen afvallen”, klonk het dinsdag bij de burgerlijke partijen.

