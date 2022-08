Doodrijder die Francis (16) aanreed blijft aangehouden: “Herinnert zich enkel fragmenten van die avond”

De feiten speelden zich af over de brug aan de E17 in Temse. Daar reed hij de 16-jarige fietser aan die ter plekke overleed. De bestuurder reed gewoon door, maar botste even verderop tegen een verlichtingspaal in Sint-Niklaas. Vrij snel werden beide ongevallen aan elkaar gelinkt en kon de man opgepakt worden. Hij had maar liefst 2,7 promille in zijn bloed, goed voor minstens 13 pinten, en had ook drugs gebruikt. Of de man al een strafverleden heeft, is nog niet duidelijk.