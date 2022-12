“Dit is een mes in het kloppend hart van het verenigingsleven”. Elversele protesteert tegen verkoop Huis de Fortune en hangt zwarte vlag uit

Bornem Vier chauffeurs hebben glaasje teveel uit

Bij verschillende BOB-controles het afgelopen weekend in Klein-Brabant heeft de politie vier chauffeurs betrapt die een glaasje teveel uit hadden. “Twee chauffeurs bliezen positief. Eén van hen leverde zijn rijbewijs in voor vijftien dagen, de andere chauffeur moest zijn rijbewijs voor zes uur inleveren”, luidt het bij politiewoordvoerster Elke Wauters “De twee overige chauffeurs moesten hun rijbewijs inleveren voor drie uren.” Tijdens de controleactie betrapte de politie ook nog een chauffeur die rondreed met een onverzekerd voertuig en kon één chauffeur zijn rijbewijs niet voorleggen. “Tot slot betrapten we nog een chauffeur die zijn gsm-toestel gebruikte achter het stuur”, besluit Wauters.

