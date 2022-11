Digitale geschenkbon vervangt papieren cadeaucheque in Temse

Bornem Fietsers en voetgan­gers tijdelijk niet welkom op jaagpad: “Hinder door werken aan Groot Schoor”

Fietsers en voetgangers krijgen voorlopig geen toegang meer tot het jaagpad naast de Schelde in de omgeving van het Groot Schoor in Bornem. “We sluiten het pad af om veiligheidsredenen, het is in de winter onmogelijk om de weg rondom de werf voldoende proper te houden.”

17 november