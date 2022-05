Dienstencentrum ’t Achterpoortje viert vijfjarig bestaan: “Nu ook antennepunt opgestart in Tielrode”

Temse’t Achterpoortje in Temse werd precies vijf jaar geleden officieel erkend als lokaal dienstencentrum en dat jubileum werd met zo’n 170-tal trouwe gasten gevierd. Vorig jaar werd een bevraging gehouden om de werking nog verder te verfijnen. Een eerste concrete actie is nu de opstart van een eerste antennepunt in Tielrode. “Want ook daar is een duidelijke nood aan meer sociaal contact en ontmoetingsmogelijkheden”, zegt centrumleider Sofie Franckaert.

LCD ’t Achterpoortje is blij dat ze na twee coronajaren opnieuw een normale werking kan organiseren. “Het aantal bezoekers is wel nog niet op het oude niveau”, zegt Sofie Franckaert. “Het sociaal restaurant trok voor de pandemie gemiddeld een honderdtal bezoekers. Vandaag zitten we aan zo’n 65 gasten per dag.” Nu de pandemie achter de rug lijkt, wil men het aantal activiteiten terug opvoeren. “Het opzet is mensen zolang als mogelijk zelfredzaam te helpen houden. Dit doen we onder meer door in te zetten op bewegen. We beschikken hiervoor onder meer over een riksja of duo-fiets. Verder zijn er twee aangepaste busjes om mensen thuis op te halen en terug te brengen. Tot slot leveren we ook veel hulp en advies. Tijdens corona hebben we bijvoorbeeld voor 90 mensen hun covidpas mee helpen installeren.”

Volledig scherm De riksja waarmee men minder mobiele personen wat meer naar buiten brengt. © Kristof Pieters

Publiek verruimen

Momenteel zijn het vooral senioren die er over de vloer komen maar daar wil ’t Achterpoortje verandering in brengen. “Volgend jaar verhuizen we naar een nieuwe en ruimere vestiging op de campus. Het wordt ook meer een echte zichtlocatie langs het plein. Nu hebben we onze naam niet gestolen en is het soms letterlijk wat zoeken naar de ingang. In de nieuwbouw hopen we toch de doelgroepen te verruimen. Het moet een centrum worden voor iedereen met een zorgbehoefte, zowel jong als oud.”

Antennepunt

Intussen is er ook een eerste antennepunt geopend van dienstencentrum ’t Achterpoortje op de zorgsite De Brabander in Tielrode. “Het is een ontmoetingsplek waar men terecht kan voor een fijne babbel bij een heerlijk kommetje soep”, legt Sofie uit. “Medewerkers en vrijwilligers bieden er een luisterend oor en staan klaar om vragen te beantwoorden. Er zullen ook activiteiten worden ingepland volgens de interesses van de bezoekers.”

Volledig scherm Voor de viering van het vijfjarig bestaan was het nog eens vol huis bij ‘t Achterpoortje. © Kristof Pieters

Het antennepunt werd opgestart naar aanleiding van een bevraging die vorig jaar werd gehouden door ’t Achterpoortje bij de inwoners van Temse. “Die maakte ons duidelijk dat heel wat inwoners van Tielrode nood hebben aan meer sociaal contact en ontmoetingsmogelijkheden. Door het beperkte aanbod aan openbaar vervoer is het voor de Tielrodenaar niet altijd even makkelijk om ’t Achterpoortje te bereiken. Daarom werd beslist om, samen met een aantal partners, een eerste antennepunt op te starten buiten de gemeentekern. Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst nog andere antennepunten bijkomen.”

Het antennepunt in Tielrode zal iedere tweede dinsdag van de maand geopend zijn van 11.30 tot 16.00 uur. De eerstvolgende keer is 14 juni.

