Den Temsica bestaat 100 jaar: “Hopelijk blijft dit prachtig gebouw voor het nageslacht bewaard”

TemseHet statige gebouw Temsica ademt geschiedenis en maakt al 100 jaar lang deel uit van de skyline van Temse. Wim Van Stappen dook in de archieven om de geschiedenis te reconstrueren van het bekende hotel-café-restaurant dat de pleisterplaats was van meer dan dertig verenigingen. Het resultaat is te bekijken op een expo tijdens het eeuwfeest van 8 tot en met 11 september.

Het initiatief voor het eeuwfeest komt van de uitbaters van Bar Coupé die op het gelijkvloers een restaurant uitbaten. Wim Van Stappen, schoonvader van chef Maarten Mertens (29), zag het jaartal 1922 in de zijgevel en wou deze bijzondere verjaardag dit jaar niet onopgemerkt voorbij laten gaan. “Ik ben daarom gaan grasduinen in de archieven maar ben ook gaan praten met mensen die iets met Den Temsica te maken hebben gehad”, vertelt hij. “Zo heb ik bijvoorbeeld de originele bouwplannen te pakken gekregen via de kleinzoon van de architect Henri Buytaert.”

Burgerij verenigt zich

Het hotel-café-restaurant werd destijds gerealiseerd als verenigingsgebouw van ‘De Katholieke Burgerskring’ op gronden die gewonnen werden na de demping van een bekken voor de watermolen. “Zowel de arbeiders als de landbouwers in Temse hadden zich al verenigd en de burgerij wou niet achterblijven”, schetst hij het ontstaan. “Twaalf notabelen waaronder een dokter, grootgrondbezitter en priester vonden 87 andere burgers bereid om een aandeel te kopen. Ze lieten er geen gras over groeien want in het jaar van de oprichting werd ook al een bouwaanvraag ingediend. De kostprijs viel wel hoger uit dan verwacht maar daarvoor ging men een lening aan bij de bank.”

Beschadigd tijdens WOII

Den Temsica opende al een jaar na de eerstesteenlegging met een restaurant op het gelijkvloers, een feestzaal op de eerste verdieping en enkele hotelkamers onder het dak. “Het liep op wieltjes maar toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. Het gebouw werd zwaar beschadigd toen met de Scheldebrug heeft opgeblazen. In 1943 overwoog men zelfs een verkoop maar dat plan werd gelukkig afgeblazen.”

Verval na gloriejaren

Na de oorlog was er terug een glorieperiode. “Het gebouw was niet meer exclusief voor de burgerij en alle strekkingen waren welkom. Door de jaren heen mochten 33 verenigingen hier hun thuisbasis hebben”, ontdekt Wim Van Stappen. “De laatste uitbater stopte in 2018 en daarna begon het verval vrij snnel in te treden. De feestzaal werd eerder al afgekeurd door de brandweer en vooral de hotelkamers, die al veel langer geleden sloten, zijn vandaag in slechte staat.”

Toekomst onzeker

Maarten Mertens, die met Service Coupé een cateringzaak had, opende in 2019 een pop-up restaurant op het gelijkvloers. “Ik was altijd al verliefd op de grandeur van dit gebouw”, vertelt hij. “Door corona hebben we de stap gezet naar een permanent restaurant. We hebben nu tot 2024 een overeenkomst. Wat er daarna gebeurt met het gebouw is nog een vraagteken maar we hopen alleszins dat het bewaard zal blijven voor het nageslacht. Het is niet bescherm als monument maar wel erkend als bouwkundig erfgoed.”

Feestprogramma

Naar aanleiding van Open Monumentendag kreeg Bar Coupé uitzonderlijk de toestemming om de oude feestzaal op de bovenverdieping nog eens open te stellen voor publiek. Van donderdag 8 tot en met zondag 11 september kan men er een expo bezoeken over de geschiedenis van Den Temsica. Tegelijk krijgen wandelaars op het voetgangersgedeelte van de Temsebrug en de kaaimuur een selectie van binnen- en buitenzichten te zien van het markante gebouw. Ook in het restaurant gaat het eeuwfeest niet onopgemerkt voorbij. “Donderdag is er een volkse avond met oude caféspelen en vrijdag organiseren we een fuif zoals vroeger”, zegt medezaakvoerder Jonas Boel (28). “In het weekend tonen we de hedendaagse invulling van Temsica onder de vlag van Bar Coupé met op zaterdag een uitgebreid menu en op zondag een mini-interpretatie met hapjes in vier gangen.” Bar Coupé werd intussen al opgemerkt door de recensenten van Gault&Millau maar de twee vennoten willen het graag naar een nog hoger niveau tillen. “Investeren in het gebouw is natuurlijk niet mogelijk maar in de keuken en bediening gaan we de lat nog een tikkeltje hoger leggen”, klinkt het ambitieus.

De bewogen geschiedenis van de Burgerkring Temsica en zijn kleurrijke uitbaters verschijnt in december dit jaar ook nog in boekvorm.

