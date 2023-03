Dekenij in Oeverstraat wordt verkocht, oppositie wil er tijdelijk noodopvang aanbieden

De verkoop van de dekenij kadert in een grotere besparingsoperatie waarbij de gemeente Temse vooral oudere en energieverslindende gebouwen van de hand doet. De dekenij is het eerste pand dat daarbij op de markt komt. Het monumentale gebouw in de Oeverstraat is toe aan een grote renovatie. “De pastoor was zelf vragende partij voor een alternatief, wegens de hoge energiefactuur”, zegt burgemeester Hugo Maes (CD&V). “Intussen heeft hij al een nieuw huurcontract afgesloten van een appartement in de buurt. Het bisdom en de dekenij geven gunstig advies om de dekenij te ontwijden van religieus gebruik.”

Tijdelijke noodopvang

Gemeenteraadslid Bert Bauwelinck (Tesamen) beseft dat de oppositie de verkoop niet kan tegenhouden. Hij vraagt echter om te onderzoeken of het gebouw als tijdelijke noodopvang kan functioneren. “Het is een perfect ‘christelijke’ invulling van de dekenij om mensen die de asielprocedure nog doorlopen, onderdak te bieden in het pand. Vijftien jaar geleden is er nog een lift geïnstalleerd in het gebouw waar makkelijk een aantal flats kunnen ingericht worden. Zo moeten mensen niet meer op straat of in Brusselse tentjes slapen; zo toont Temse zijn solidair hart. Dat zagen we ook toen we opvang voorzagen voor de Oekraïense vluchtelingen die momenteel op een leegstaande verdieping in ziekenhuis De Pelikaan verblijven. Noodopvang voorzien in de dekenij kan ook nuttig zijn wanneer mensen door ‘calamiteiten’, zoals een brand of uithuiszetting, dringend opvang nodig hebben, zoals recent nog het geval was.”