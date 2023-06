De Watergroep start met werken aan de Wilfordkaai en omgeving

Wat te doen in Mechelen en omstreken dit weekend: van kinderpro­ces­sie tot kasteel­fees­ten

Het belooft een zonovergoten weekend te worden en wat is dan beter dan de dag door te brengen in de buitenlucht? Dit zijn onze tips voor 10 en 11 juni, van kasteelfeesten over wandelingen en oogstfeesten tot een processie. Artistieke verkoeling vind je mogelijk in een expo over 55 jaar kunstambacht.