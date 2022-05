De Lijn past route aan omdat bussen vaststaan in file door werken Hoogkamerstraat

Volleybal Laura Heyrman is verkozen tot beste Belgische volleybal­ster in het buitenland: “Spelen bij Eszacibasi is een echte droom”

Ze volleybalde reeds in België bij Asterix Kieldrecht, in Duitsland bij Dresden, in Italië bij Modena en Monza, in Japan met Hitachi Rivale. Dit seizoen maakte Laura Heyrman haar droom waar, want ze mocht, tussen echte wereldsterren, haar talent als middenspeelster tonen bij Eczacıbaşı Dynavit in Turkije. Laura Heyrman eindigde derde met haar team in de sterke Turkse competitie, maar ze won ook de hoogstaande Europese CEV Cup.

