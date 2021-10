Dader overval op scoutskamp riskeert 30 maanden cel: “Fout gelopen nadat ex vertelde dat ze zwanger was”

Bornem Wintamse kerktoren krijgt eigen kunstwerk: “Willen sterke band met buurt benadruk­ken”

3 oktober De toren van de Sint-Margarethakerk in Wintam (Bornem) krijgt een eigen kunstwerk. “Het gebouw zal gebruikt worden als museum en polyvalente ruimte. De band tussen de kerk en de inwoners is echter enorm sterk, daarom schenken we de kerk een kunstwerk dat zichtbaar is voor de hele buurt”, zegt schepen Nicole Van Praet (IEDEREENBORNEM).