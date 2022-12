Consonant en Ceciliakoor brengen samen kerstconcert met hemelse harpklanken

Na de annulering in december 2020 en 2021 wordt er dit jaar een nieuwe poging ondernomen voor een gezamenlijk kerstconcert. Het koor Consonant staat onder leiding van Roland Wagemans en het Ceciliakoor is in goede handen van Els De Lentacker. Het kerstconcert kreeg de naam ‘Star of Wonder’ en brengt kerstliederen van Willcocks, Weber, Mozart, Rutter, enz. Annelies Boodts zorgt voor hemelse harpklanken. Zondag 11 december is er een concert om 16 uur in de Sint Jozefkerk (Tereken) in Sint-Niklaas. Vrijdag 16 december om 20 uur krijgt men een herkansing in de Sint Jozefkerk (Velle) in Temse. Info en kaarten: vvk 10 euro, aan de kassa 12 euro, kansenpas 2,5 euro, -12 jarigen: gratis