Comité ‘Haal De Lijn over de Brug’ protesteert tegen nieuw vervoersplan: “Nog altijd geen waardig alternatief voor de auto als men Schelde wil kruisen”

De burgerbeweging hekelt al jaren de slechte verbinding tussen beide Scheldeoevers. Het nieuw openbaar vervoerplan dat in juni volgend jaar wordt uitgerold zal daar volgens woordvoerder Dirk Smet weinig verandering in brengen. “Met onze argumenten is dan ook geen rekening gehouden. Er wordt niet gestreefd naar een openbaar vervoer dat een alternatief biedt voor de auto. Zo is een trein om het half uur op de spoorlijn Mechelen – Sint-Niklaas een dwingende voorwaarde. Zeker gezien de nog toenemende drukte op de parallelle N16. De bus moet in de stations ook naadloos aansluiten op de trein en omgekeerd. Men spreekt nu van ‘vervoer op maat’ met een belsysteem maar als we zien hoeveel reguliere buslijnen sneuvelen, is het twijfelachtig of daar voldoende middelen voor beschikbaar zijn. De ‘hospitaaltaxi’ die vanaf 2022 de verbinding moet maken tussen het Waasland en het AZ Rivierenland in Bornem is evenmin een structurele oplossing en bovendien zijn er grote twijfels bij de kostprijs ervan voor de gebruikers.”