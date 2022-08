Colruyt bouwt nieuwe supermarkt op palen: “Loskade verhuist naar de achterzijde en wordt overdekt om geluidsoverlast weg te nemen”

De huidige supermarkt dateert van 1986 en is dringend aan vervanging toe. Colruyt diende daarom een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor de sloop van het bestaand warenhuis én een nieuwbouw op dezelfde locatie. De gemeente weigerde de vergunning om mobiliteitsredenen en op basis van nieuwe regels over het verplicht aantal parkeerplaatsen per vierkante meter winkelruimte. Colruyt ging in beroep bij de provincie. Die zag geen graten in het dossier en verleende nu wel een vergunning.

Anderhalf jaar werk

De warenhuisketen hoopt begin volgend jaar met de werken te kunnen starten. “De werken zullen toch wel anderhalf jaar in beslag nemen”, zegt Gijs Roekaerts, expansieverantwoordelijke bij Colruyt. “Omdat we de bestaande vestiging moeten slopen, zal er eerst worden gezocht naar een geschikte locatie voor een tijdelijke noodwinkel. We zijn hiervoor al even aan het uitkijken, maar het is geen makkelijke zoektocht.”

Nieuwbouw op palen

De nieuwbouw zal op palen worden gebouwd en het grondprofiel zal groter zijn dan de bestaande winkel. Dat betekent dat de parking in open lucht iets kleiner wordt. Dat wordt evenwel gecompenseerd doordat klanten ook onder de winkel kunnen parkeren. “En dat is toch wel een voordeel bij slecht weer”, legt Roekaerts uit. “Overdekt komen er 76 parkeerplaatsen voor auto’s, zeventien voor fietsen en drie voor motoren. Nog op het gelijkvloers is het Collect&Go-ophaalpunt. De buitenparking telt nu 96 plaatsen en dat worden er in de toekomst 53. Het huidig DATS-benzinestation verdwijnt en keert niet meer terug.

Minder geluidsoverlast

Bezoekers bereiken de winkel via een roltrap of lift.” De winkelruimte zelf wordt met zo’n kwart vergroot. “Dat betekent dat we ook een ruimer assortiment aan producten zullen aanbieden in de nieuwbouw”, zegt Roekaerts. Voor de buurtbewoners moet de situatie verbeteren, want de loskade verhuist van de kant van de Vrijheidstraat naar de achterijde van het gebouw. “Bovendien is de loskade overdekt om geluidsoverlast te neutraliseren. We voorzien ook nog een groenbuffer met leibomen.” De nieuwbouw zal ook iets hoger worden.

Doorsteek voor zwakke weggebruikers

Colruyt kocht in het verleden enkele panden aan in de aanpalende August Wautersstraat met het oog op uitbreiding. Die werden twee jaar geleden gesloopt. De ruimte blijkt niet nodig om de nieuwbouwplannen te realiseren. Er komt ook geen nieuwe uitrit voor auto’s. “Op termijn is er wel een doorgang voor zwakke weggebruikers voorzien”, vervolgt Roekaerts. “De rest van het perceel zal opnieuw worden bebouwd voor bewoning.”

