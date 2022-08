College zet licht op groen voor hondenloopweide in Tielrode

Sinds twee jaar kunnen hondenbaasjes met hun dier terecht op een grote losloopzone naast het geboortebos in de Fonteinstraat in Temse. Die is maar liefst 177 meter lang en 16 meter breed en situeert zich parallel met het jaagpad van de Schelde.

De gemeente organiseerde daarna een burgerbevraging om bij de bevolking te peilen naar de behoefte van een soortgelijke hondenloopweide in de andere deelgemeenten. “Uit deze bevraging kwam vooral Tielrode sterk naar voor als vragende partij”, zegt schepen van dierenwelzijn Tineke Van Britsom (N-VA). “Ik spreek uit ervaring want ik heb zelf nog in Tielrode gewoond. Hondenbaasjes laten hun hond nu al eens los in de polder maar daar zijn de landbouwers niet zo gelukkig mee.”

Volgens Van Britsom zijn er twee mogelijke locaties weerhouden, beide vlakbij de polder. “Maar de grond is in beide gevallen eigendom van de Vlaamse Waterweg en dus hebben we eerst toestemming nodig van dit agentschap. De aanleg zelf kan vrij snel gaan. We hebben nog een aantal grote rioolbuizen over van wegenwerken en gaan dat combineren met enkele andere uitdagende speelelementen.”

Na Tielrode zal Steendorp ook nog aan de beurt komen voor een hondenlosloopzone. In Elversele blijkt de vraag beduidend kleiner maar ook daar wordt toch bekeken of er een geschikte locatie is.

