SteendorpBram Hullebroeck is in de prijzen gevallen op de Belgium Chocolate Awards. Zijn praline ‘Just Dip It’ was volgens de jury het beste concept van het jaar. Deze wordt geserveerd met een bijpassende dip en een crunch. De praline zal binnenkort geserveerd worden in restaurants en na de zomer ligt hij ook in de winkelrekken.

Bram heeft al 25 jaar ervaring op de teller als chocolatier. Als chef bij Burie in Antwerpen maakte hij er 16 jaar lang alle grote etalagestukken. Meest bekende werken van zijn hand zijn een replica van het stadhuis van Brussel en de Tower Bridge. Die laatste werd per trein naar Londen overgebracht. Vijf jaar geleden besloot Bram om het over een andere boeg te gooien en richtte hij de Belgium Chocolate School op.

Nieuw concept

In zijn atelier geeft hij opleidingen en workshops. “Er komen cursisten van over heel de wereld naar hier om onder meer te leren werken met chocolade vormen”, legt Bram uit. “Tijdens corona viel dit plots grotendeels stil en ben ik beginnen nadenken over nieuwe concepten. Ik stoorde me al langer aan het feit dat pralines vaak zonder meer naar binnen worden gewerkt en slechts een sidedish zijn bij de koffie. Ik zocht naar een manier om mensen meer aandacht te doen besteden aan de chocolade maar dan wel op een speelse manier.”

Volledig scherm © rv

Praline in de hoofdrol

Het eindresultaat is de praline ‘Just Dip It’. “Bij dit concept krijgt de praline de hoofdrol en zijn er gastrollen voor de dips en crunches”, legt Bram uit. “Op deze manier kan ik ook veel meer smaken matchen. De praline is gevuld met een schuim van Kafa, één van de beste koffies ter wereld en met pulp van de cacaovrucht. De dipsaus is een coulis van Kafa en de crunch bestaat uit geïnfuseerde cacao nibs.”

Bekroond

Het concept bekoorde alvast de jury van de Belgium Chocolate Awards. Just Dip It werd bekroond met een award voor beste concept van het jaar. Bram is blij met die erkenning. “Ik denk dat het grote publiek er ook klaar voor is. De praline zal binnenkort al verkrijgbaar zijn in verschillende restaurants en na de zomer zal hij in de winkel verkrijgbaar zijn.”

Variaties

De chocolatier is van plan om in de toekomst nog andere varianten op de markt te brengen. “Er zijn enorm veel mogelijkheden en smaakvariaties. Een praline moet trouwens niet altijd na de maaltijd bij de koffie geserveerd worden. Het kan zelfs een compleet gerechtje zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een praline met tomaat en Parmezaanse kaas met een bijhorende cheesy dip en een crunch van pijnboompitten. Dat pas perfect bij een carpaccio.”

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © Kristof Pieters