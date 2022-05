Chauffeur met levenslang rijverbod legt positieve speekseltest af: auto in beslag genomen

Bornem Mia neemt na 38 jaar afscheid van ‘haar’ Notelaer: “Klaar voor andere grote avonturen”

Eind 1983 reed Mia Bonneux (61) voor het eerst door de Notelaerdreef in Hingene (Bornem), op zoek naar het paviljoen aan de Scheldedijk. Nu meer dan 38 jaar later neemt ‘Mia van de Notelaer’ afscheid van haar job in het unieke pand en gaat ze genieten van haar pensioen. “Ik zal nog vaak terugkeren naar De Notelaer, want deze plek is mijn tweede thuis.”

1 mei