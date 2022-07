Chauffeur botst onder invloed van drugs

Temse Centrum Temse is voortaan fietszone: “Met enkelrich­tings­ver­keer rond Markt”

Een groep fietsers met schepen van mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) op kop heeft vrijdagmiddag de nieuwe fietszone in het centrum van Temse geopend. De zone strekt zich uit over een tiental straten rond de Markt waar tegelijk enkelrichtingsverkeer is ingevoerd. “Met deze ingrepen willen we de zwakke weggebruikers wat meer centraal zette”, klinkt het.

22 juli